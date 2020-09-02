Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un toplantının yapıldığı salona gelmesi
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Öğretmenlerin video konferans yoluyla toplantıda konuşması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüde konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Google İşbirliği ile Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'nde konuştu. (1)
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 10:58 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Selçuk: 'Türkiye'nin geleceği öğretmenlerimizin birikimiyle doğrudan doğruya alakalı' - Son Dakika