Bakan Selçuk: 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesi ile 22 bin 500 öğrenciye ulaştık - Son Dakika

Bakan Selçuk: 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesi ile 22 bin 500 öğrenciye ulaştık

03.04.2021 11:13
Bakan Selçuk: 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesi ile 22 bin 500 öğrenciye ulaştık, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesi kapsamında okullarda gerçekleştirilen rol model buluşmalarıyla 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaştıklarını duyurdu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesi kapsamında okullarda gerçekleştirilen rol model buluşmalarıyla 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaştıklarını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın kız çocuklarının eğitimine büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını ve bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalara öncülük ettiklerini belirtti. Bakan Selçuk, "Bilim ve teknolojide farklılık oluşturan ve birçok alanda dereceye giren genç kızlarımız hepimize güç ve ilham veriyor. Mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla başlattığımız 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni lise ve üniversite olmak üzere iki program şeklinde sürdürüyoruz" dedi.

Lise programındaki faaliyetler arasında eğitimler, farkındalık oluşturan oyun ve sanal gerçeklik uygulamaları ile her okulla gerçekleştirilen rol model buluşmalarının yer aldığını vurgulayan Selçuk, "Salgın sürecinde çevrimiçi gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kapsamında 20 okulda 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaştık. Yeni dönemde de 50 okuldan 150 gönüllü öğretmenimizle çalışmalara devam edeceğiz. Proje kapsamında eğitim alan bu öğretmenlerimiz; lise öğrencileri, öğretmenler ve veliler için mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirecek" diye konuştu.


Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Türkiye, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesi ile 22 bin 500 öğrenciye ulaştık - Son Dakika


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