Bakan Selçuk 'Türkiye Öğretmenler Kupası Ödül Töreni'ne katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Ödül Töreni'nde derece alan öğretmenlere ödüllerini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının Beştepe Kampüsü Spor Salonu'nda Türkiye Öğretmenler Kupası Ödül Töreni'ne katıldı. Ödül töreni renkli görüntülere sahne oldu. Ödül töreni öncesinde artistik basketbol gösterisi izleyicilerden tam not aldı. Artistik basketbol gösterisi sırasında Milli Eğitim Bakanı Selçuk'ta işaret parmağında top çevirdi. Kupa seremonisi sırasında Milli Eğitim Bakanı Selçuk, dereceye giren öğretmenlerle birlikte öz çekim yaptı.

Törende konuşan Selçuk, "Bugün burada çok güzel bir amaç ve hedef için beraberce güzel bir yolculuk yapıyoruz. Bizim 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde ısrarla söylediğimiz insanın bütün olarak yetişmesi amacı çok değerli. Sizler sadece sınıflarda, koridorlarda çocuklarınıza belirli temel bilgileri aktarmakla meşgul olan kişiler değilsiniz. Sizler çocuklara kendi gözlerinizle hayatı sunan insanlarsınız. Rol modelliğiniz yüzünden yapacağınız her şeyin ayrı bir kıymeti var. Sporun ve sanatın birleştirici gücüyle hareket etmeniz çocuklarımıza çok farklı katkılar sağlar. Siz bugün buradaysanız aslında tüm Türkiye burada. Aslında burada çocuklarımız için, Türkiye için bir şeyler yapıyorsunuz. Eğitimin gerçekten nereye doğru yönelmesi gerektiği konusunda bizlere örnek oluyorsunuz. Çok uzun bir yolculuk sonucunda buralardasınız. Bizim öğretmenlerimizle alakamızı, ilişkilerimizi sadece akademik yönden ele almadığını görüyorsunuz. Biz öğretmenimizin hayatı bütünsel olarak kucaklamasıyla çok ilgileniyoruz. O sebeple Türkiye'de bir girişimde bulunalım dedik. Emin olun bunun arkası da gelecek hazırlıklı olun" dedi.

2019-2020 Türkiye Öğretmenler Kupası'nda branşlar ve bu branşlarda ödül alan iller şu şekilde:

"Masa tenisi kadınlarda 1'incilik ödülünü Elazığ ili, 2'ncilik ödülünü Ankara ili, 3'üncülük ödülünü Batman ili kazandı.

Masa tenisi erkeklerde 1'incilik ödülünü İstanbul, 2'ncilik ödülünü Adana, 3'üncülük ödülünü Muğla kazandı.

Basketbol kadınlarda 1'incilik ödülünü Tekirdağ, 2'ncilik ödülünü Mersin, 3'üncülük ödülünü Van kazandı.

Basketbol erkeklerde 1'incilik ödülünü Şanlıurfa, 2'ncilik ödülünü İzmir, 3'üncülük ödülünü Kayseri kazandı.

Futsal (Salon Futbolu) kadınlarda 1'incilik ödülünü İstanbul, 2'ncilik ödülünü Antalya, 3'üncülük ödülünü Diyarbakır kazandı.

Futsal (Salon Futbolu) erkeklerde 1'incilik ödülünü Kırşehir, 2'ncilik ödülünü Gaziantep, 3'üncülük ödülünü Adana kazandı.

Voleybol kadınlarda 1'incilik ödülünü Ankara, 2'ncilik ödülünü İstanbul, 3'üncülük ödülünü Eskişehir kazandı.

Voleybol erkeklerde 1'incilik ödülünü Antalya, 2'ncilik ödülünü Ankara, 3'üncülük ödülünü İstanbul kazandı."

Ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Mustafa Safran, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ve başarı kazanan öğretmenlerin aileleri katıldı.

(Emin Kuvat - Erdinç Türkcan/İHA)