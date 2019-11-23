Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final Müsabakasını izledi
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final Müsabakasını izledi - Son Dakika

Bakan Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final Müsabakasını izledi

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelişi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Sporcu öğretmenlerle tokalaşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başlama atışını yapması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tribündeki yerine geçip maçı izlemesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelişi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Sporcu öğretmenlerle tokalaşması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başlama atışını yapması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tribündeki yerine geçip maçı izlemesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final karşılaşmasını izledi. Müsabakanın başlangıç atışını yapan Bakan Selçuk, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final Müsabakasını izledi

Ziya Selçuk, voleybol, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı
"Kılıçdaroğlu'nun, yalan habere dayanarak siyasi senaryo üretmesi acizliktir" Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 20:22:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final Müsabakasını izledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]