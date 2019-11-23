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Bakan Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final Müsabakasını izledi
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelişi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Sporcu öğretmenlerle tokalaşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başlama atışını yapması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tribündeki yerine geçip maçı izlemesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un...
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:40 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelişi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Sporcu öğretmenlerle tokalaşması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başlama atışını yapması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tribündeki yerine geçip maçı izlemesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final karşılaşmasını izledi. Müsabakanın başlangıç atışını yapan Bakan Selçuk, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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