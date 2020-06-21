Bakan Selçuk: "Ücretli öğretmenlerimizin sisteme desteği var ama destekleme yetiştirme kursları... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Ücretli öğretmenlerimizin sisteme desteği var ama destekleme yetiştirme kursları...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, destekleme yetiştirme kurslarına ilişkin mevzuatı da değiştirilerek yeni bir yapıya geçileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, destekleme yetiştirme kurslarına ilişkin mevzuatı da değiştirilerek yeni bir yapıya geçileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgın döneminde fiziksel sağlık kadar duygusal sağlığı da çok önemsediklerini ifade eden Selçuk, Bakanlığın eğitim ve öğretime ara verilmesinin ardından tüm illerde bir hafta içinde örgütlenerek öğrenci, veli ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı kurduklarını söyledi.

Velilerin hangi konularda rehberlik desteği istediğiyle ilgili araştırma yaptıklarını ve sonuçlarına göre içerik sunduklarını belirten Selçuk, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için "Özelim Eğitimdeyim" gibi aplikasyonlar hazırladıklarını, rehberlik konusunda dijital kitaplar yayımladıklarını, videolar ürettiklerini ve TRT EBA'da içerikler geliştirdiklerini anlattı.

"Rehber öğretmenlere çok güzel haberlerimiz olacak"

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin de çalışma yürüttüklerini aktaran Selçuk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yönetmelikle ilgili öğretmenler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenlerden görüş aldık. Yüzde 100 mutabakatla bir yönetmelik hazırladık, çok kısa süre içerisinde hayata geçecek. Okulda rehber öğretmenin günlük hayatı nasıl yürüteceği, rehberlik araştırma merkezlerindeki çalışmalar ile rehberlikle ilgili alınan eğitimlerin belgelendirilmesi konusunda yenilikler getiriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının bazı talepleri vardı, onları yerine getirdik. İnşallah, iki hafta içerisinde bununla ilgili kamuoyuyla paylaşımda bulunacağız. Bütün rehber öğretmenlerin talepleri konusunda çok güzel haberlerimiz olacak."

Bakan Selçuk, öğrencilere yönelik e-Rehberlik uygulaması bulunduğunu hatırlatarak, bu konunun da yeni yönetmelikte yer alacağına değindi.

Yeni ilkokul, ortaokul ve lise tasarımları

Türkiye ve dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğine işaret eden Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nda, hangi işin ne zaman yapılacağının somut şekilde belirlendiğini, bu hedeflerden asla vazgeçmediklerini vurguladı.

Eğitim Vizyonun takvimi ve uygulamalar konusunda koronavirüs salgınının bazı sınırlamalar getirdiğine dikkati çeken Selçuk, bazı konularda beklenenden daha çabuk mesafe alındığını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Mesela öğretmen eğitiminde beklentimizden yaklaşık 1 yıl, uzaktan eğitim, dijital altyapı ve benzeri konularda yaklaşık 2 yıl öndeyiz. Birdenbire bazı konularda öne geçtik. Ama örneğin okul öncesi eğitimin zorunlu olması konusunda, takvimimizi biraz zorluyoruz. Bu zorlukları nasıl yaşarız, nasıl üstesinden geliriz diye de ele alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlkokullar, ortaokullar ve liseler için yeni program konusundaki çalışmaların kapsamını biraz daralttıklarını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Çünkü tam bu işin belli bir noktaya geleceği dönemde birdenbire salgın başladı ve biz başka işlerle uğraşmak durumunda kaldık. Akademisyenlerimizin vakit ayıramaması gibi durumlar oldu. Biz ortaöğretimle, ilkokulla, ortaokulla ilgili 100'ün üstünde kuruluşa mektup yazdık, görüş istedik, salgından önce velilerimizi, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi davet ettik, 'Nasıl bir ilkokul, ortaokul, lise programı, yaklaşım bekliyorsunuz' dedik. Uzmanlarla, okul müdürleriyle oturumlar yapıldı, buradan edindiğimiz içeriklerle biz ilkokul, ortaokul ve lisede önümüzdeki yıl için neler yapabileceğimiz hususunda bir çerçeve oluşturduk. İnşallah onu da kamuoyuyla paylaşacağız."

18 Mart'ta ataması yapılan öğretmenlerin kararnamelerinin yarından itibaren atandıkları illere gönderileceğini, ikinci 20 bin öğretmen atamasını da 1 Eylül'de yapacaklarını anımsatan Bakan Selçuk, destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin yeni hazırlıklara dair şu bilgileri verdi:

"Destekleme yetiştirme kurslarında bu sene mevzuatını da değiştirerek yeni bir yapıya geçiyoruz. 'Bu kursları nasıl daha verimli kullanırız, salgının telafi hususunda ne şekilde işe yarayabilir' gibi soruların cevaplarını sahayla irtibatlı biçimde aldık. Ücretli öğretmenlerimizin, sisteme zaten bir desteği var ama destekleme yetiştirme kursları açısından bakıldığında onların bu desteğine daha çok ihtiyacımız olması ihtimali söz konusu olabilir. Sahaya bir bakalım, neye ihtiyacımız var görelim ona göre yol alırız."

Bakan Selçuk: Ücretli öğretmenlerimizin sisteme desteği var ama destekleme yetiştirme kursları...

Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 11:08 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Ücretli öğretmenlerimizin sisteme desteği var ama destekleme yetiştirme kursları... - Son Dakika

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