Bakan Selçuk; "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Selçuk; 'Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Selçuk; "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği başvuru sisteminin bugün açıldığını duyurdu.

Bakan Selçuk;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği başvuru sisteminin bugün açıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, "İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK'nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek bugünden itibaren yapabilirler." dedi.


"Ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar başvuru yapılabilecek"


Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığına dikkat çekti.


"15/03/2020 tarihinden sonra işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da nakdi ücret desteği verilecek."


Diğer yandan, 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti. Ancak 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-Devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirtti.


"Nakdi ücret desteği ilgili dönemi takip eden ayın 8'inden itibaren ödenecek"


Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağı konusuna, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız" sözleriyle açıklık getirdi.


Bakan Selçuk, "Korona virüsle mücadele sürecinde, işçilerimize ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre boyunca aylık bin 177 TL gelir desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı. Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanan çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin Genel Sağlık Sigortalı sayılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sigorta primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanacağını yineledi. - ANKARA

Ziya Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 06:09 Kaynak: İHA

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