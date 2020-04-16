Son Dakika › Güncel › Bakan Selçuk: 'Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra... - Son Dakika
Bakan Selçuk: "Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra...
1 saat önce
Bakan Selçuk: "Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz"
Bakan Selçuk: "Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:50 Kaynak: AA
Son Dakika Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü EGM'den sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti