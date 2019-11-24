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Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: Umudumuz öğretmene yönelen şiddetin son bulması - Son Dakika

Bakan Selçuk: Umudumuz öğretmene yönelen şiddetin son bulması

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla #şiddetsıfıröğretmenlerpekiyi etiketiyle bir paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk: Umudumuz öğretmene yönelen şiddetin son bulması, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla #şiddetsıfıröğretmenlerpekiyi etiketiyle bir paylaşımda bulundu. Selçuk paylaşımında, "Umudumuz öğretmene yönelen şiddetin son bulması" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Selçuk mesajında, "Öğretmenler Günü'nde hediyeden, çiçekten çok daha evla olan bir şey var ki, o da sevgi ve saygıdır. Umudumuz öğretmene yönelen şiddetin son bulması. Eğer bir kutlama yapacaksanız, bu hareketin bir parçası olarak, bu ülkenin öğretmenlerinin yanında durarak, siz de 'şiddete sıfır öğretmenler pekiyi' diyerek kutlayabilirsiniz. Her türlü şiddetin önüne geçeceksek birlikte geçeceğiz" ifadelerini kullandı.


Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:41 Kaynak: DHA
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