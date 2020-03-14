Bakan Selçuk'un açıkladığı lisenin ürünlerine talep yüzde yüz arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'un açıkladığı lisenin ürünlerine talep yüzde yüz arttı - Son Dakika

Bakan Selçuk'un açıkladığı lisenin ürünlerine talep yüzde yüz arttı

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'koronavirüs'e karşı anti bakteriyel özelliği artırılan 21 yeni ürün geliştirildiğinin duyurulmasının ardından, siparişler yüzde yüz arttı.

Bakan Selçuk'un açıkladığı lisenin ürünlerine talep yüzde yüz arttı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'koronavirüs'e karşı anti bakteriyel özelliği artırılan 21 yeni ürün geliştirildiğinin duyurulmasının ardından, siparişler yüzde yüz arttı. İlk aşamada 100 ton ürünün TIR ve kamyonlarla alıcılara teslim edilirken, 6 ilden gelen siparişlerin ise sırada bekliyor.

Samsun'da bulunan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 31 yıldır temizlik maddeleri üretimi yapılıyor. Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve öğretmenlerinin yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yaptığı çalışmalarla birlikte 'Ata kimya' markası oluşturuldu. Günlük 5 ton üretim yapılan okulda geçen yıl yaklaşık 3.5 milyon TL ciro elde edildi. 50 temizlik ürünü üretilen okulda, koronavirüse karşı yeni bir çalışma başlatıldı. Anti bakteriyel özelliği artırılmış 21 yeni temizlik ürünü üretildi. Özellikle anti bakteriyel sabunların büyük talep gördüğü belirtilirken koronavirüs için özel olarak üretilen 21 ürün için ise ilk aşamada 50 ton sipariş alındı. Bin 98 öğrenci, 155 öğretmen bulunan okulda üretilen temizlik ürünleri Türkiye'nin her yerine gönderiliyor.

BAKAN DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okulla ilgili  'Samsun'da 'Ata Kimya' markasıyla üretim yapan Atakum MTAL'in Kimya Teknolojisi binasının açılışını birlikte yapmıştık. Koronavirüs tedbirlerimizde meslek lisemiz destek oluyor' paylaşımında bulundu.

SİPARİŞLER ARTTI

Anti bakteriyel sıvıların büyük talep gördüğü belirtilirken koronavirüs için özel olarak üretilen 21 ürün için ise siparişlerde yüzde yüz artış yaşandı. Türkiye'de de koronovirüs vakasının görülmesiyle birlikte siparişte yoğunluk yaşanınca üretim de artırıldı. İlk aşamada 100 ton ürün TIR'lar ve kamyonlarla alıcılara teslim edildi. 6 ilden gelen siparişlerin ise sırada beklediği belirtildi.

Koronavirüse karşı üretim çalışmaları hızlandırdıklarını söyleyen Okul Müdürü Melek Çelebi, "İlimizde okullarımızın ihtiyacı karşılamak için planlamamızı yaptık. Çevre illerden sadece milli eğitimden değil tüm kamu kurumlardan talep gelince üretimimizi artırdık. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Siparişleri yetiştirmek adına özveri ile çalışmamızı sürdürüyoruz. Ciddi manada temizlik ürünlerine büyük ilgi var. Özellikle dezenfektanlara talep çok fazla. Koronavirüsü ile baş edeceğimize inanıyorum. İl içi ihtiyacı karşılamak için öncelik verdik. 6 ilimizden talep var sırada bekliyorlar. Hafta sonu da çalışıp 6 ilimize de sırayla siparişleri göndereceğiz. Türkiye'nin bir çok ilinden talepler gelmeye devam ediyor" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı

Son Dakika Haberleri
16:17 EDİRNE AK Parti'li Aksal Yunanistan ve Avrupa Birliği insanlık suçu işliyor, yargılanmalıdır
16:17 Marmaris'te sahiller güneşli havada doldu
16:16 Elazığ'da tarihi mahalle Korona virüsüne karşı dezenfekte edildi
16:16 Başkan Soyer: "Koruyarak geliştireceğimiz bir turizm peşindeyiz"
16:16 Siirt'te çalınan motosiklet 12 saat sonra bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 16:18:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk'un açıkladığı lisenin ürünlerine talep yüzde yüz arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]