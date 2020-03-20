Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz!" paylaşımına, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'dan destek geldi.

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulların tatil edilmesinden dolayı, 2 gün önce Twitter hesabından öğrencilere seslendi. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" ifadelerine yer verdi.



Bakan Selçuk'un bu mesajına Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan destek geldi. Acar, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Sevgili öğrencilerimiz; Bakanımız Ziya Selçuk'un başlattığı bu güzelliğe biz de Kızılcahamam Maden Suyu ve kek ikramı ile katılıyoruz. Okulların açıldığı gün, ilk teneffüste ilçemizde öğrenim gören 3800 öğrencimize Kızılcahamam C-Plus Maden Suyu ve kekleri bizden."