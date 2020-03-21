Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Demirci, Soma ve Kırkağaç'tan destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına Demirci, Soma ve Kırkağaç'tan destek - Son Dakika

Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Demirci, Soma ve Kırkağaç'tan destek

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, okullar açıldığında ilk teneffüsün 40 dakika olacağı yönündeki sözüne, Manisa'nın Demirci, Soma ve Kırkağaç belediye başkanlarından destek geldi.

Bakan Selçuk'un

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, okullar açıldığında ilk teneffüsün 40 dakika olacağı yönündeki sözüne, Manisa'nın Demirci, Soma ve Kırkağaç belediye başkanlarından destek geldi.

Manisa'nın Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçede yoğun olarak üretilen hünnapla kampanyaya destek olma sözü verdi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, sosyal medya hesabından, "Sayın Bakanım Ziya Selçuk, Demirci Belediye Başkanı olarak çocuklarımızın mutluluklarına ve başarılarına katkı sağlamak için 40 dakikalık teneffüste 81 ilde 81 okuldaki öğrencilerimize Demirci'mizin şifalı hünnapı belediyemizden." paylaşımında bulundu.

-Kırkağaç'ta kavun helvası, Soma'da tahin helvası dağıtılacak

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, ilçedeki okullarda ilk tenefüste "kavun lokumu" dağıtma sözü verdi.

Başkan Gedüz yaptığı paylaşımda, "Sayın Ziya Selçuk Bakanım, okulların açılacağı gün için verdiğiniz 40 dakikalık teneffüste evlatlarımız enerjik kalıp, ağızları tatlansın diye bizler de ilçemizdeki okullarımızda kavun lokumu dağıtımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da Gedüz'ün sosyal medyada yaptığı çağrıya verdiği cevapta, Soma'da öğrencilere tahin helvası dağıtacaklarını bildirdi.

Ziya Selçuk, Kırkağaç, Demirci, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:38 Kaynak: AA

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