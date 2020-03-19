Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına Karadeniz'den destek (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına Karadeniz'den destek (2) - Son Dakika

Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına Karadeniz'den destek (2)

6 saat önce

RİZE'DEN ÇAYMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocukların okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika olacağı paylaşımına bir destek de Rize'den geldi.

Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına Karadeniz'den destek (2), System.String[]

RİZE'DEN ÇAY

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocukların okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika olacağı paylaşımına bir destek de Rize'den geldi. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Duyduk ki 40 dakikalık teneffüse çocuklarımıza tatlısından tuzlusuna memleketimizin dört bir yanından ikramlar yapılacakmış. Bu ziyafeti çay ile taçlandırmak lazım diye düşündük. 81 ilimizde 81 okulumuza çaylar, çayın başkenti Rize'den" ifadelerine yer verdi.


Ziya Selçuk, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:33 Kaynak: DHA

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