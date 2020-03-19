Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına Karadeniz'den destek (2) - Son Dakika

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Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına Karadeniz'den destek (2)
6 saat önce
RİZE'DEN ÇAYMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocukların okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika olacağı paylaşımına bir destek de Rize'den geldi.
RİZE'DEN ÇAY
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocukların okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika olacağı paylaşımına bir destek de Rize'den geldi. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Duyduk ki 40 dakikalık teneffüse çocuklarımıza tatlısından tuzlusuna memleketimizin dört bir yanından ikramlar yapılacakmış. Bu ziyafeti çay ile taçlandırmak lazım diye düşündük. 81 ilimizde 81 okulumuza çaylar, çayın başkenti Rize'den" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:33 Kaynak: DHA
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