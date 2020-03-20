Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına lokumlu destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına lokumlu destek - Son Dakika

Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına lokumlu destek

6 saat önce

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 81 ilde 81 okula lokum gönderme sözü verdi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 81 ilde 81 okula lokum gönderme sözü verdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi.

Başkan Zeybek, mesajında, "40 dakika teneffüste dünyaca ünlü 'Afyon lokumu' tatmadan olmazdı. Bakanım Ziya Selçuk, lezzetin başkenti Afyonkarahisarımızın meşhur lokumu ile öğrencilerimizin ağzını tatlandırmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Zeybek, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın lokumu, sucuğu ve çeşitli lezzetleriyle meşhur bir şehir olduğunu bildirdi.

Öğrencilere destek olmak için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptıklarını anlatan Zeybek, şunları kaydetti:

"Biz bu kadar ilgi göreceğini beklemiyorduk gerçekten. Biz de şaşırdık. 81 ilde 81 okuldaki öğrencilerimize Afyon lokumu ile tanıştıralım istedik. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirleyeceği okullara lokumları göndereceğiz. Sözümüzün arkasındayız. İnşallah ulaşabildiğimiz yere kadar göndermeye çalışacağız. Ayrıca sosyal medyadaki paylaşımlarımızın altına da 'Gastronomi Şehri Afyonkarahisar' diye de yazdık. Gastronomi şehri olduğumuz için de lezzetlerimizi diğer illere tanıtmış olacağız."

Bakan Selçuk'un ilk teneffüs paylaşımına lokumlu destek

Ziya Selçuk, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:09 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi         
20:13
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı         
15:24
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak         
14:36
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti         
14:24
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler         
12:32
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu         
11:59
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu         
10:26
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı         
09:33
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı         
07:23
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 03:45:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına lokumlu destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]