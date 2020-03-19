Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 81 ilde 81 okula çekme helva gönderme sözü verdi.

Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." tweetinin ardından, Türkiye'nin farklı illerinden gelen desteğe, kente özgü çekme helvayla katkı vereceklerini bildirdi.

Herkesten, alınan tedbirlere uymalarını isteyen Vidinlioğlu, "Kastamonu Belediyesi olarak 40 dakikalık teneffüste coğrafi işaretli ürünümüz olan çekme helvayı kampanyaya destek mahiyetinde 81 ilde 81 okulumuza göndermeyi planladık. Milli Eğitim Bakanlığımız hangi okulları uygun görürse Kastamonu Belediyesi olarak bu kampanyanın içinde varız. Moralimizi yüksek tutarak bu süre geçinceye kadar alınan her türlü tedbire uymalıyız. Bu mücadeleden en iyi şekilde birlik ve bütünlük içinde çıkacağımızdan eminiz." ifadelerini kullandı.