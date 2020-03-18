Bakan Selçuk'un

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine karşılık, 81 ilde 81 okula pişmaniye gönderme sözü verdi.

Büyükakın Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi.

Büyükakın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanım, çocuklarımızı okula döndükleri ilk gün tatlının şahı pişmaniye ile karşılamak istiyoruz. 81 ilden 81 okula pişmaniye bizden. Yiyen bir pişman yemeyen bin pişman."

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 81 ildeki okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildi.