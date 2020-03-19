Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine Sakarya'dan kabak lokumlu destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' twitine Sakarya'dan kabak lokumlu destek - Son Dakika

Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine Sakarya'dan kabak lokumlu destek

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine karşılık, 81 ilde 81 okula kabak lokumu gönderme sözü verdi.

Bakan Selçuk'un

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine karşılık, 81 ilde 81 okula kabak lokumu gönderme sözü verdi.

Yüce, Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi.

Yüce, mesajında, "Bir katkı da bizden olsun Sayın Bakanım, çocuklarımız tatlı yiyip tatlı konuşsun diye teneffüslerinde kabak lokumu bizden. Bugünleri el birliğiyle atlatacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 81 ildeki okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildi.

Ziya Selçuk, Ekrem Yüce, Twitter, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:50 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi         
13:53
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı         
12:48
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
11:50
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:14:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine Sakarya'dan kabak lokumlu destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]