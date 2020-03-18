Bakan Selçuk'un öğrencilere jestine İzmit pişmaniyesi desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'un öğrencilere jestine İzmit pişmaniyesi desteği - Son Dakika

Bakan Selçuk'un öğrencilere jestine İzmit pişmaniyesi desteği

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından öğrencilere uzun teneffüs müjdesini duyurduğu paylaşıma cevap veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 81 ildeki 81 okula pişmaniye göndermek istediklerini söyledi.

Bakan Selçuk'un öğrencilere jestine İzmit pişmaniyesi desteği, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından öğrencilere uzun teneffüs müjdesini duyurduğu paylaşıma cevap veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 81 ildeki 81 okula pişmaniye göndermek istediklerini söyledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında okullar tatil edilmesi sonrasında sosyal medya hesabından öğrencilere uzun teneffüs müjdesi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaşımına yanıt veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 81 ildeki 81 okula pişmaniye göndermek istediklerini söyledi. Bakan Ziya Selçuk'un, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" ifadelerine yer verdiği paylaşımına cevap veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sayın Bakanım, çocuklarımızı okula döndükleri ilk gün tatlının şahı pişmaniye ile karşılamak istiyoruz. 81 ilden 81 okula pişmaniye bizden. Yiyen bir pişman yemeyen bin pişman" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın paylaşımı sonrasında belediye yetkililerinin 81 ildeki pişmaniye gönderilecek 81 okulun belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişime geçtikleri öğrenildi.

(İHA)

Tahir Büyükakın, Ziya Selçuk, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:15 Kaynak: İHA

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