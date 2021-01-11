Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta bayrak törenleri düzenlendi, İstiklal Marşı okundu.

Van'ın Erciş ilçesinde bir araya gelen öğrenciler, evlerinin bahçesine Türk bayrağı astı.

Saygı duruşunda bulunan öğrenciler İstiklal Marşı'nı okuyarak Bakan Selçuk'un çağrısına destek verdi.

Öğrencilerden Esin Afra Karaca, salgın nedeniyle okulların kapalı olduğunu ve derslerini Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden takip ettiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrı üzerine mahalledeki arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini belirten Karaca, "Arkadaşlarımızla İstiklal Marşımızı okuduk, Türk bayrağını öperek yüksek bir yere astık. Bu sefer balkonlarda, evlerde değil de bahçede arkadaşlarımızla kendi aramızda tören taparak okuduk." diye konuştu.

Hakkari

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu önünde düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu.

Okulun yanındaki evlerde oturan bazı öğrenciler de balkonlarda İstiklal Marşı'nın okunmasına eşlik etti.

Bazı veliler ise evlerinde öğrencilerle EBA TV'ye bağlanarak İstiklal Marşı'nı okudu, bayrak astı.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Bitlis

Bitlis'te Şehit Mahir Ayabak İlk ve Ortaokulu önündeki törende İstiklal Marşı okundu.

Törene İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nedim Yoldaş ve öğretmenler katıldı.

Yoldaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zamandır salgın nedeniyle okulların bahçelerinde bayrak törenlerini düzenleyemediklerini söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi kentte de tören düzenlediklerini belirten Yoldaş, "Personellerimizle okulların bahçelerinde tören yaptık. İstiklal Marşı'nı okuduk. Okullara yakın öğrencilerimiz balkonlardan eşlik etti. Bazıları da evlerinde okudu. En yakın zamanda tüm öğrencilerin katılacağı bayrak törenlerini yapacağız inşallah." diye konuştu.

Muş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Muş'ta Türk Telekom Ortaokulu'nda program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, öğretmenler ve velilerin katıldığı törende İstiklal Marşı okundu. Uzaktan eğitim gören öğrenciler de ekranları başında coşkuya ortak oldu.