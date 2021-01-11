Bakan Selçuk'un, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Bursa'daki okullarda da saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu. Şehit Polis Bülent Aslan İlkokulu'nda düzenlenen törene Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, öğretmenler ve veliler katıldı. Çevredeki binaların balkonlarına çıkan bazı öğrenciler ve aileleri de İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Dülger, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde olduğu gibi Bursa'daki tüm okullarda eş zamanlı olarak İstiklal Marşı'nı okuduklarını söyledi.