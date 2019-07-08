Bakan Selçuk'un sahiplendiği "Pergel" eğitimcilere emanet
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un barınaktan sahiplenip "Pergel" adını verdiği köpeğe, Bakanlığın bahçesinde yapılan kulübede bakılmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:47 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un barınaktan sahiplenip "Pergel" adını verdiği köpeğe, Bakanlığın bahçesinde yapılan kulübede bakılmaya başlandı.
Bakan Selçuk, 1 yaşındaki dişi köpeği belediye barınağından alarak sahiplendi.
Köpeğe "Pergel" adını veren Selçuk, okulların bahçelerinde köpek bakılması tavsiyesinde bulundu.
Bakan Selçuk, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Barınaktan Bakanlığın bahçesine bir can getirdik. Zayıf ve uzun bacaklarına bakıp adını 'Pergel' koyduk. Bakanlığa her hafta öğrenciler ziyarete geliyor. Kedimizi çok seviyorlardı artık Pergel'i de severler. Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi Pergel'ini besleyip sever." ifadelerini kullandı.
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