Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'un sahiplendiği "Pergel" eğitimcilere emanet
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Bakan Selçuk'un sahiplendiği "Pergel" eğitimcilere emanet

59 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un barınaktan sahiplenip "Pergel" adını verdiği köpeğe, Bakanlığın bahçesinde yapılan kulübede bakılmaya başlandı.

Bakan Selçuk'un sahiplendiği
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un barınaktan sahiplenip "Pergel" adını verdiği köpeğe, Bakanlığın bahçesinde yapılan kulübede bakılmaya başlandı.
Bakan Selçuk, 1 yaşındaki dişi köpeği belediye barınağından alarak sahiplendi.
Köpeğe "Pergel" adını veren Selçuk, okulların bahçelerinde köpek bakılması tavsiyesinde bulundu.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barınaktan Bakanlığın bahçesine bir can getirdik. Zayıf ve uzun bacaklarına bakıp adını 'Pergel' koyduk. Bakanlığa her hafta öğrenciler ziyarete geliyor. Kedimizi çok seviyorlardı artık Pergel'i de severler. Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi Pergel'ini besleyip sever." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:47 Kaynak: AA
Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel
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