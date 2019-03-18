Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'un Sesinden '18 Mart' Mesajı

Bakan Selçuk'un Sesinden '18 Mart' Mesajı

22 dakika önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' mesajı, sosyal medya üzerinden kendi sesiyle yayımlandı.

Bakan Selçuk'un Sesinden '18 Mart' Mesajı, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' mesajı, sosyal medya üzerinden kendi sesiyle yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Bakan Selçuk'un sesinden mesaj hazırlandı. Mesaj, Bakan Selçuk'un sosyal medya hesaplarında, "Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında vatan uğruna canını uğurlayan tüm şehitlerimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyorum" notuyla paylaşıldı. 59 saniye süren mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Tam da bugün okullarda çocuklarımıza; Türkçeyi, destanların kalemle yazılmadığını öğrensinler diye; matematiği, söz konusu inançsa bazen rakamların önemini yitirebildiğini anlasınlar diye; coğrafyayı, her metrekareye bir şehit düştüğünü bilsinler diye; hayat bilgisini, her denizin geçilemeyeceğini görsünler diye; yabancı dilleri, iki düşman askerinin birbirinin yarasını sarabileceğini hissetsinler diye; tarihi ise 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni unutmasınlar diye anlatıyoruz. Vatan uğruna canını uğurlayanların hatırasına, sonsuz rahmet ve saygıyla." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:21 Kaynak: DHA

Çanakkale, Ziya Selçuk, Güncel
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