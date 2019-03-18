Bakan Selçuk'un Sesinden '18 Mart' Mesajı
22 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' mesajı sosyal medyadan kendi sesinden yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' mesajı sosyal medyadan kendi sesinden yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kapsamında Bakan Selçuk'un sesinden mesaj hazırlandı. Mesaj, Bakan Selçuk'un sosyal medya hesaplarında, "Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında vatan uğruna canını uğurlayan tüm şehitlerimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyorum" notuyla paylaşıldı. Bakan Selçuk, 59 saniye süren mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Tam da bugün okullarda çocuklarımıza; Türkçeyi, destanların kalemle yazılmadığını öğrensinler diye; matematiği, söz konusu inançsa bazen rakamların önemini yitirebildiğini anlasınlar diye; coğrafyayı, her metrekareye bir şehit düştüğünü bilsinler diye; hayat bilgisini, her denizin geçilemeyeceğini görsünler diye; yabancı dilleri, iki düşman askerinin birbirinin yarasını sarabileceğini hissetsinler diye; tarihi ise, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni unutmasınlar diye anlatıyoruz. Vatan uğruna canını uğurlayanların hatırasına, sonsuz rahmet ve saygıyla."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bakan Selçuk'un paylaştığı mesaj
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Haber: ANKARA/DHA
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:21 Kaynak: DHA
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