Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'un Sesinden Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı

Bakan Selçuk'un Sesinden Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisinin kaleme alıp seslendirdiği 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi mesajını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakan Selçuk'un Sesinden Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisinin kaleme alıp seslendirdiği 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi mesajını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, " Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında vatan uğruna canını uğurlayan tüm şehitlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadesine yer verdi.

Bakan Selçuk, ayrıca kendisinin kaleme alıp seslendirdiği mesajını da Çanakkale Deniz Zaferi görselleri eşliğinde paylaştı. Selçuk, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tam da bugün okullarda çocuklarımıza Türkçeyi destanların kalemle yazılmadığını öğrensinler diye; matematiği söz konusu inançsa bazen rakamların önemini yitirebildiğini anlasınlar diye; coğrafyayı her metrekareye bir şehit düştüğünü bilsinler diye; hayat bilgisini her denizin geçilemeyeceğini görsünler diye; yabancı dilleri iki düşman askerinin birbirinin yarasını sarabileceğini hissetsinler diye; tarihi ise 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni unutmasınlar diye anlatıyoruz. Vatan uğruna canını uğurlayanların hatırasına sonsuz rahmet ve saygıyla."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:52 Kaynak: AA

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