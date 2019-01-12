Bakan Selçuk Uşak'ta Toplantıya Katıldı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uşak'ta düzenlenen '2023 Eğitim Vizyonunu Toplantısı'na katıldı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uşak'ta düzenlenen '2023 Eğitim Vizyonunu Toplantısı'na katıldı.



Bakan Selçuk'u ziyareti sırasında Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan ve protokol üyeleri karşıladı. Bakan Selçuk burada Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Uşak'ta eğitimin değerlendirilmesi, buradaki kalitenin yükseltilmesi anlamında bir takım istişareler yapılması temel amacımız. Bu ziyaret neticesinde de eminim karşılıklı bir değerlendirme süreciyle, çok daha güzel işler yapacağız. Çok büyük başarı hikayelerine birlikte imza atacağız. Uşak'a gelmiş olmaktan, burada meslektaşlarımızla, öğretmenlerimizle ve yöneticilerimizle birlikte bu çalışmayı yapacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.



Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise, "Eğitim ülkemiz için de ilimiz için de çok önemli bir mesele. İlimizde eğitim, Türkiye ortalamasının biraz üstünde ama bize yetmiyor. Biz daha da ileride olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bunun için de 2023 vizyonu bizlere rehber teşkil etmekte. Sizlerin rehberliğinde ve desteğiyle daha da iyi olacağına inanıyorum" dedi.



TOPLANTI SONRASI KENTTEN AYRILDI



'2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı, basına kapalı gerçekleştirilirken 1 saat süren toplantının ardından Bakan Selçuk, karayoluyla Ankara'ya döndü.



- Uşak

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