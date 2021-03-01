Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecindeki gayretleri nedeniyle öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti - Son Dakika

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecindeki gayretleri nedeniyle öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti
01.03.2021 23:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecindeki çabaları sebebiyle öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkürlerini sundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecindeki çabaları sebebiyle öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkürlerini sundu.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Uzaktan eğitim sürecinde yanımızda olan tüm velilerimize, yarın okullarımızda çocuklarımızı karşılayacak olan tüm öğretmenlerimize, heyecanlarını yürekten duyduğumuz çocuklarımıza gayretleri, sabırları ve anlayışları için çok teşekkür ediyorum."
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