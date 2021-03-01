Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecindeki gayretleri nedeniyle öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecindeki çabaları sebebiyle öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkürlerini sundu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Uzaktan eğitim sürecinde yanımızda olan tüm velilerimize, yarın okullarımızda çocuklarımızı karşılayacak olan tüm öğretmenlerimize, heyecanlarını yürekten duyduğumuz çocuklarımıza gayretleri, sabırları ve anlayışları için çok teşekkür ediyorum."