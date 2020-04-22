Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladı, şenliğiniz daim, bayramımız kutlu olsun çocuklar" mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına özel hazırladığı kutlama programı için bir tanıtım videosu hazırlandı. TRT EBA TV'de yayınlanmaya başlanan 25 saniyelik videoda Bakan Ziya Selçuk, 23 Nisan kutlamalarını bekleyen çocuklara seslendi. Bakan Selçuk, "Evet çocuklar, heyecanla o günü beklediğinizi biliyorum. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. Sizler için harika bir program hazırladık. Büyük güne, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıldönümüne sadece 1 gün kaldı. 23 Nisan'da evlerimizde şenliğe var mısınız?" ifadelerini kullandı. Videoda, EBA TV'de yayınlanacak bayram programlarına ait kısa görüntüler de yer aldı.