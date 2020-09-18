Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK: UZAKTAN EĞİTİMDE DÜNYADAKİ 3-5 ÜLKEDEN BİR TANESİ TÜRKİYE - Son Dakika

Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK: UZAKTAN EĞİTİMDE DÜNYADAKİ 3-5 ÜLKEDEN BİR TANESİ TÜRKİYE

Son dakika haberi: 21 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi için EBA Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı düzenlendi.

Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK: UZAKTAN EĞİTİMDE DÜNYADAKİ 3-5 ÜLKEDEN BİR TANESİ TÜRKİYE, System.String[]

21 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi için EBA Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı düzenlendi. Tanıtımda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dünyanın en iyi dijital eğitim alt yapısını kuruyoruz. Çok iddialı olarak söylüyorum. Uzaktan eğitimde dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Bu hizmetin genişleyerek yüz yüze eğitime geçildiğinde de sürekli biçimde devam edeceğinin müjdesini vermek isterim" dedi

"BU ÇAPTA BÜYÜK BİR İŞ SADECE TÜRKİYE'DE YAPILDI"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Uzaktan eğitimde Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuklarını söyledi. TRT EBA'nın 3 kanaldan oluştuğunu ve her kesime hitap ettiğini belirten Bakan Selçuk, "TRT EBA TV ilk okul, ortaokul ve lise olmak üzere üç kanaldan oluşuyor. Hedef kitlesini ise öncelikle öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenlerimiz, velilerimiz ve eğitimle yolu kesişen her kesimden vatandaşımız oluşturuyor. Salgın sürecinde sizlerle ülkemiz ve çocuklarımızın geleceği adına şartlar ne olursa olsun eğitimin gelişiminden ödün vermeyeceğimizi; sönmeyen hevesimiz ve çabamızla, başarı hikayelerimizle gösterdik. Bu konuda dünyaya örnek olacak uygulamalar yaptığımız kanaatindeyim. TRT EBA TV bunların en önemlilerinden biridir" şeklinde konuştu.

KISA SÜREDE SAYISI 6 BİNE ULAŞAN EBA DESTEK MERKEZLERİ KURDUK

Çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Bakan Ziya Selçuk, "Böyle bir platform bize yeter mi tabii ki yetmez. Daha fazla içeriğe daha zengin daha kapsamlı çalışmalara ihtiyacımız var. Şu andaki ödevimiz o zaten. Erişemeyen çocuklarımız için EBA Destek Merkezleri kurmak ve bu merkezlerle internet ihtiyacı olan internete ulaşamayan çocuklarımızın şu anda 6 binlerde EBA Destek Merkezi kurduk. Hem de çok kısa bir zamanda. ve isteyen her çocuğumuz bu merkezlerde gelip rahatlıkla çalışabilirler" ifadelerini kullandı.

Süreci en verimli hale getirmek için özverili bir ekiple çalıştıklarını ifade eden Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılına hazır olduklarının altını çizdi. Selçuk, "Sadece eğitim hizmeti veren 3 kanal kurmak teknik bir iş gibi görülebilir. Ama bu gerçekten özveri gerektiriyor. Bizim televizyon tecrübemiz yok. Öğretmenlerimizin kamera karşısında deneyimi yok. Ama biz buna çocuklarımız için, bu ülke için, bu topraklar için cesaret edip ne gerekirse yapmak noktasında hiç tereddüt etmedik. Mecburi uzaktan eğitim sürecini bütün velilerimiz ve öğretmenlerimiz gibi biz de en verimli biçimde tamamlamak ve bu sıkıntılı süreci bir kazanıma dönüştürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: BAKAN SELÇUK: UZAKTAN EĞİTİMDE DÜNYADAKİ 3-5 ÜLKEDEN BİR TANESİ TÜRKİYE - Son Dakika

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