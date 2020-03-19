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Bakan Selçuk: "Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon çünkü internet erişimiyle ilgili...
6 saat önce
Bakan Selçuk: "Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon çünkü internet erişimiyle ilgili bazı sınırlılıklar var."
Bakan Selçuk: "Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon çünkü internet erişimiyle ilgili bazı sınırlılıklar var."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:32 Kaynak: AA
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