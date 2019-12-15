Bakan Selçuk: Üzerimize düşeni yerine getirmeye yarın hazırız - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir özel okulun öğretmenlere maaş vermediği iddialarıyla ilgili, bakanlığın üzerine düşeni yapacağını söyledi. Selçuk, "Üzerimize düşen tedbiri yerine getirmemiz söz konusuysa, buna yarın hazırız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın 2020 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerin sorularını cevapladı. Bakan Selçuk, özel bir okulda öğretmenlerin maaşının verilmediği iddialarına ilişkin, "Bu konuda, mevzuat gereği eğer bizim üstümüze düşen tedbiri yerine getirmemiz söz konusuysa buna yarın hazırız. Her tülü hazırlığımız var. Ama bu tür işlem 'açtım-kapattım' şeklinde yürüyen işler değil. Belirli mevzuatı takip etmek ve üç kere bununla ilgili bir teftiş işleminin gerçekleşmesi ve bir okuldaki bütün öğrencilerin, öğretmenlerin huzurunu dikkate alma ihtiyacı var. Her türlü duruma karşı tedbirlerimizi almış durumdayız" ifadelerini kullandı.

'DAHA FAZLA DENETİM YAPMAMIZ LAZIM'

Bakan Selçuk, okul kantininden aldığı şırınga çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağış Köksal'ın ölümüyle ilgili, şu anki mevzuata göre okul kantinlerinde cips, kola ve benzer ürünlerin satılmasının yasak olduğunu kaydetti. Okullarda daha fazla denetim yapılması gerektiğinin altını çizen Selçuk, "Kantinde istenmeyen ürünlerin satışıyla ilgili elbette bazı durumlar var. 29 Kasım'da Tarım Bakanlığı'nın bir teftişinin olması ve aynı hafta okul yönetiminin teftişinin olması ile ilgili bütün belgeler ortada. Ama bu bizim daha fazla denetim yapmamız gerektiğini yine de söylüyor. Bununla ilgili çalışıyor" diye konuştu.

Haber: Nursima ÖZONUR/ ANKARA,