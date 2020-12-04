Bakan Selçuk: "İşçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz" - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını çevrim içi yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık etti. (1)

Bakan Selçuk: "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz."