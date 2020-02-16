Bakan Selçuk, Vali Köşger'i ziyaret etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.



"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programı için Aydın'da gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında gerçekleşirdi. Vali Köşger, TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti MKK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ile protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Selçuk, makamda gerçekleşen ziyaretin ardından Aydın Valiliği'nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına başkanlık etti.



Bakan Selçuk'a yöresel kıyafetler giyen çocuklar tarafından fidan sertifikası takdim edildi. - AYDIN