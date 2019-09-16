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Bakan Selçuk Van'da

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere Van'a geldi.

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Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere Van'a geldi.


Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) tarafından düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında Eğitim Değerlendirme ve Geliştirme Zirvesi" ile çeşitli programlara katılmak için eşi Rana Selçuk ile geldiği Van Ferit Melen Havalimanı'nda Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez tarafından karşılandı. VİP salonunda kısa bir süre bekleyen Bakan Selçuk ve beraberindekiler, daha sonra istirahat etmek üzere kalacakları otele gettiler. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:08 Kaynak: İHA
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