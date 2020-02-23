Bakan Selçuk: "Van'da ilçelerimizde birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi" - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Selçuk: 'Van'da ilçelerimizde birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Van'da ilçelerimizde birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi"

6 saat önce

İran'da meydana gelen depremle ilgili Van'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Başkale, Saray ve Gürpınar ilçelerimizdeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldiği bilgisini aldık.

Bakan Selçuk:

İran'da meydana gelen depremle ilgili Van'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, " Başkale, Saray ve Gürpınar ilçelerimizdeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldiği bilgisini aldık. Kesin durum teknik incelemeler sonrasında belirlenecektir. Bu okullarımızda hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süre ile taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz" dedi.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle Elazığ'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İran'da meydana gelen ve Van'da da hasara yola açan depremle ilgili bilgi verdi. Bakan Selçuk, "İran'ın Hoy kenti merkezli deprem sonrasında Van Başkale'de hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. İçişleri Bakanlığımız AFAD koordinasyonunda gerekli müdahale ve destek çalışmalarının başlatıldığını biraz önce açıkladı. Bizde bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bize ilk ulaşan bilgilere göre Başkale, Saray ve Gürpınar ilçelerimizdeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldiği bilgisini aldık. Onun dışında bölgedeki diğer okullarımızda şuan bir sıkıntı söz konusu değil. Kesin durum teknik incelemeler sonrasında belirlenecektir" diye konuştu.


"Geçici süreli taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz"


Bakan Selçuk, "Bu okullarımızda hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süre ile taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz. Eğitimin aksamaması için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak ülkece derin üzüntü duyduğumuz ve devlet millet kenetlenmesinin yürekleri ısıtan örneklerinden bir tanesini daha verdiğimiz depremin ardından yine Elazığ'da Elazığlı hemşehrilerimizle birlikteyiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Ziya Selçuk, Başkale, İran, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
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