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Bakan Selçuk: "Vatandaşımızın sağlık hizmetinden kesintisiz yararlanması ve ilaç temininin...
6 saat önce
Bakan Selçuk: "Vatandaşımızın sağlık hizmetinden kesintisiz yararlanması ve ilaç temininin aksamaması için mevcut protokolümüzün süresini uzattık"
Bakan Selçuk: "Vatandaşımızın sağlık hizmetinden kesintisiz yararlanması ve ilaç temininin aksamaması için mevcut protokolümüzün süresini uzattık"
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:24 Kaynak: AA
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