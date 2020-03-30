Bakan Selçuk: "Vatandaşlarımızdan ricamız.
6 saat önce
Bakan Selçuk: "Vatandaşlarımızdan ricamız.
Bakan Selçuk: "Vatandaşlarımızdan ricamız. Lütfen vakıflara fiziki başvurudan ziyade telefonla arasınlar. Fiziki başvurudan kaçınalım. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:53 Kaynak: İHA
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