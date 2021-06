Bakan Selçuk ve Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Selin Vurduğu Gölbaşı'nı Yakından İnceledi - Son Dakika

14 Haziran 2021, Pazartesi Haberler

Bakan Selçuk, Kaymakam Bilgihan ve Başkan Şimşek Gölbaşı'nda incelemelerde bulundu…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı Kaymakam'ı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve MHP ile AK Parti Meclis üyeleri aşırı yağış sonrası olumsuz etkilenen Gölbaşı'na giderek incelemelerde bulundu. Emirler Mahallesi'nde konuşan Bakan Selçuk, "Belediyelerden arkadaşlarımız, kaymakamlık her türlü hasar tespitini yapıp dünden itibaren gerekli çalışmalara başladı" dedi.

Sel felaketi yaşanan Emirler Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı Kaymakam'ı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, selde maddi hasarı olan köylüler ile bir araya geldi. İki gün önceki yağıştan etkilenen evlerde incelemelerde bulunan Bakan Selçuk, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yetkililerin bölgede gerekli çalışmaları yaptığını anlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu köyden olmam dolayısıyla burada bulunuyorum, ilgili bakanlıklardan, belediyelerden arkadaşlarımız, kaymakamlık her türlü hasar tespitini yapıp dünden itibaren gerekli çalışmalara başladı. Biz hem bir 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunalım hem de köylülerle beraber buradaki hasarları konuşalım istedik. Bu çerçevede yazılı olarak tespit tutanakları tutuldu. Bundan sonra işlem süreçleri başlayacak. Özellikle dere yataklarının ıslahı konusunda gereken tedbirleri yenileyerek bundan sonra böyle bir durumun olmaması için daha dikkatli olunması söz konusu. İnşallah gereken her şey yapılacak. "

Vatandaşımızın yanındayız

Yaşanan her türlü zorlukta Gölbaşı halkının yanında olduklarını açıklayan Başkan Ramazan Şimşek "Sağ olsun kendisi de aynı zamanda Gölbaşılı olan Sayın Bakanımız Ziya Selçuk, Kaymakamımız Tülay Baydar Bilgihan ve MHP ile AK Parti Meclis üyelerimiz ile vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Her zaman her koşulda vatandaşlarımızın yanındayız. Dere ıslahı için bütün çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bundan sonra vatandaşlarımızın sel felaketi ile karşı karşıya kalmamaları için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.