Bakan Selçuk ve Hisarcıklıoğlu Nazilli'de Açılış Yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstihdam Seferberliği Toplantısı ve Nazilli Ticaret Odası hizmet binasının açılışına katılmak için Aydın 'a geldi. Bakan Selçuk ve Başkan Hisarcıklıoğlu'nun ilk ziyareti Aydın merkeze oldu. Buradaki İstihdam Seferberliği Toplantısının ardından Nazilli'ye geçen Bakan Selçuk ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Nazilli Sanayi Sitesi Sosyal Tesislerinde yedikleri öğle yemeğinin ardından Nazilli Ticaret Odası'nın yeni hizmet binasına geçti. Burada ilk olarak hizmet binasının açılış kartelasını kesen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz Bekir Kuvvet Erim , Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık , il ve ilçe protokol üyeleri, ticaret odası üyeleri, oda ve borsaların yöneticileri ve üyeleri, Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP 'li partililer ve çok sayıda davetli daha sonra konferans salonuna geçti. Salonda Ticaret Odasının faaliyetlerini anlatan slayt gösteriminin ardından kürsüye çıkan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan bir teşekkür konuşması yaptı.Başkan Arslan'ın ardından konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş adamlarına seslenerek, istihdama destek çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu, "Değerli iş adamlarımız, ülkemizin geleceğine destek vermek zorundayız. Özellikle ekonominin canlanması ve işsizliğin azalması açısından istihdama destek için birer kişinin daha yükünü üstlenelim" dedi. Ticaret Odasının faaliyetlerini yakından takip ettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Nazilli gelişen ve büyüyen bir kentimiz. Odamızın Yaşam Köyü projesi, Nazilli'nin vizyonunu değiştirecek. Uzun yaşamın merkezi olarak bilinen Nazilli'ye ve Nuri Başkanıma destek vermek bizden. Aydın olarak her ilden daha şanslısınız. Her ilde bakan yok. Bugün Aydın'da istihdam çalışması yaptık. İstihdam konusunda işin mimarı olan bakanımızın çalışmaları çok önemli. Dost kara gün içindir. Devletimizde kara gününde halkımızın yanında." dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise yaptığı konuşmada, Aydın'da önemli bir istihdam kapısı olacak olan çağrı merkezimizin açılışı yaptıklarını ifade ederek, "Bugün ülke genelinde yürüttüğümüz istihdam seferberliği programının üçüncüsünü gerçekleştirdik. Bugünkü programlar Türkiye'nin ne kadar geliştiğini de gösteriliyor. Tabloya baktığımızda yukarı doğru ivme kazanan büyüyen bir Türkiye görüyoruz." dedi.Nazilli için de övgüyle söz eden Bakan Selçuk, hem ekonomi hem de gelişme acısından Nazilli Ticaret Odası tarafından yapılan binanın gelişmeye bir örnek olduğunu vurguladı. Bakan Selçuk, "2007 yılından sonra 8 buçuk milyon ilave istihdam sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2 buçuk milyon ilave istihdam hedefinin de tutturulacağına inanıyoruz. Çünkü hep diyoruz, 'iş var AŞ var ama her ilave istihdam, 2 buçuk milyon ilave istihdam aynı zamanda 10 milyon kişi demek. ve bizim 10 milyon kişinin daha yüzünü güldürmemiz demek. Bu konuda Aydın Ticaret Odamıza ve Nazilli Ticaret Odamıza son derece önemli görevler düşüyor. Siz yeter ki istihdamı, yatırımı artırın, biz devlet olarak bugünkü yeni teşvik paketimizde olduğu gibi bütün fedakarlıklardan kaçınmayarak sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yeni binanın da sizlere hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.Konuşmaların ardından plaket töreni düzenlendi. Bakan Selçuk ve beraberindekiler Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılışının ardından Nazilli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Dallıca Göl Park ve ardından Nazilli Devlet Hastanesi içerisinde bir hayırseverin katkıları ile yapılan çocuk yoğun bakım ünitesinin açılışını gerçekleştirdi. Nazilli Haluk Alıcık Huzurevini de ziyaret eden Bakan Selçuk, buradaki yaşlılarla uzun süre sohbet ederek sorunlarını dinledi. Son olarak Nazilli Merkez Uzun Çarşı esnafını ziyaret eden Bakan Selçuk, Cumhur İttifakı Nazilli Belediye Başkan Adayı Haluk Alıcık ve ekibine başarılar dileyerek Nazilli ziyaretini tamamladı. - AYDIN