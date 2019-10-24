Bakan Selçuk ve Kasapoğlu, Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katıldı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona girişi Katılımcılar Bakanların futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi oynamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,"Öğretmen Kupası...
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:09 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona girişi
Katılımcılar
Bakanların futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi oynamaları
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,"Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
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