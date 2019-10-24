Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk ve Kasapoğlu, Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katıldı
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk ve Kasapoğlu, Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Bakan Selçuk ve Kasapoğlu, Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katıldı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona girişi Katılımcılar Bakanların futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi oynamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,"Öğretmen Kupası...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona girişi

Katılımcılar

Bakanların futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi oynamaları

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,"Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Bakan Selçuk ve Kasapoğlu, Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı na katıldı

Mehmet Kasapoğlu, Ziya Selçuk, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:09 Kaynak: AA
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