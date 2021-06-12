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Son dakika! Bakan Selçuk ve Yanık, çocuklarla buluştu - Son Dakika

Son dakika! Bakan Selçuk ve Yanık, çocuklarla buluştu

12.06.2021 14:03

Son dakika haber... AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli'nde çocuklarla bir araya geldi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli'nde çocuklarla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, '12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü' nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, 'Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli' düzenledi. Panele, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile 81 ildeki Çocuk Hakları Komitelerinin üyeleri katıldı.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, komisyonun çalışmaları hakkında bilgi vererek, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında sahada büyük bir irade gösterildiğini söyledi. 1994 yılında yüzde 15,4 olan çocuk işçi oranının bugün 4,4'e indiğini vurgulayan Katırcıoğlu, hedefin 2.2 olduğunu ve TBMM olarak bunu sıfırlamak amacıyla çalıştıklarını ifade etti.

BAKAN SELÇUK: 297 ÖĞRENCİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNE KAYDEDİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise her çocuğun eğitimle ilgili her türlü imkana ulaşabilmesi gerektiğini belirterek, "Çocuğun eğitime erişimi, devamı ve nitelikli bir eğitim alması son derece önemli, çünkü bu takip edildiği zaman çocuk işçiliğiyle ilgili problemlerin önemli bir kısmı çözülmüş oluyor. Örneğin mevsimlik tarım işçilerimiz var, bunlar göçer ya da yarı göçer olarak yaşıyorlar. Bu ailelerin çocuklarının eğitime erişimi konusunda ciddi çalışmalarımız var. İllerimizde, ilçelerimizde mevsimlik takip işçileriyle ilgili; bunların takip edilmesi, bunlarla ilgili takip ekiplerinin kurulması, nakillerin kolaylaştırılması gibi çok sayıda önlem alınmış durumda" dedi.

5 yaşından itibaren her bir çocuğu takibe aldıklarını işaret eden Bakan Selçuk, bu konuda alınan diğer önlemleri de anlatarak, "Mesleki Eğitime Kazandırma Programı'nı da ayrıca çok önemsiyoruz. Çocuk işçiliğine karşı atılmış en önemli adımlardan birisi diye görüyorum ben. Milli Eğitim Bakanlığı'nın UNİCEF ile yaptığı bir çalışma bu, 1 Eylül 2020 tarihinde başladı. ve bu çalışmanın planı doğrultusunda, temel eğitimlerini tamamladıktan sonra farklı sebeplerle eğitime devam edemeyen 14-17 yaş arasındaki çocuklar için mesleki eğitim merkezi açtık. Hangi evde eğitime devam etmeyen çocuklar var bunlar takip ediliyor. 8 bin 853 çocuğun evleri ve bazı iş yerleri ziyaret edildi. 220 Türk, 77 yabancı olmak üzere 297 öğrenci hemen ilk fırsatta mesleki eğitim merkezine kaydedildi" diye konuştu.

BAKAN YANIK: 138 BİN ÇOCUĞUMUZA DESTEK SUNULMUŞTUR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da çocuk işçiliği ile mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Temel hareket noktamız, bütün bakış açımızda bütün işlerde temel çocuğun üstün yararıdır. Çocuğun üstün yararı hukuksal zorunluluktur. Aynı zamanda çocuklar için yapılacak herhangi bir çalışma nihai amaçtır. Çocuğun üstün yararı üstünden tanımlanan uygulanan politikaları hayata geçirmeye çalıştık. 81 ilde bakanlığımıza bağlı mobil ekiplerimizle risk altındaki çocuklarımıza ulaşarak ihtiyaçları olan destek hizmetleri sağlamaya çalıştık ve hala devam ediyor. Bugüne kadar 515 mobil ekiple çocuklarımıza hem aileleri yanında okulda hem de sokakta ulaşarak onlara uygun olan desteği vermeye çalıştık. Mobil ekiplerimiz 5 bin 552 okulda birebir öğrencilerle çalışmalar yürüttü" dedi.

Sayıları 3 bin 500'ü bulan Aile Sosyal Destek personeliyle çocuk işçiliği ile özellikle mücadele yürüttüklerini dile getiren Yanık, "Çocuklarımızın aile birlik ve bütünlüğü ile büyümeleri için ailelerinin yanında destekliyoruz. Çocukların ailelerinin yanında desteklenmesi çalışmaları kapsamında Sosyal Ekonomik Destek (SED) programını önemsiyoruz. SED, ekonomi yoksunluk nedeniyle çocuğunu kurum bakımına bırakacak duruma gelmişse aileye, aile bütünlüğü bozulmaması için devlet olarak destekliyoruz. Çocuklarımız böylece eğitimden ve sosyal hayatından uzak kalmamış oluyor. Bu kapsamda 138 bin 647 çocuğumuza yönelik SED hizmeti sunduk" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bakan Selçuk ve Yanık, çocuklarla buluştu
Son dakika! Bakan Selçuk ve Yanık, çocuklarla buluştu
Son dakika! Bakan Selçuk ve Yanık, çocuklarla buluştu
Son dakika! Bakan Selçuk ve Yanık, çocuklarla buluştu
Son dakika! Bakan Selçuk ve Yanık, çocuklarla buluştu

Millet Kütüphanesi, Mesleki Eğitim, Derya Yanık, Ziya Selçuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika! Bakan Selçuk ve Yanık, çocuklarla buluştu - Son Dakika


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