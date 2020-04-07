Bakan Selçuk 'Veli Kuşağı' programına katıldı - Son Dakika
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Bakan Selçuk 'Veli Kuşağı' programına katıldı

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar ve anne babalar koronavirüs salgını gibi zorlu dönemlerde problemlerle başa çıkma, dayanışma, bir araya gelme konusunda becerilerini artırarak geliştirebilirler" dedi.

Bakan Selçuk 'Veli Kuşağı' programına katıldı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar ve anne babalar koronavirüs salgını gibi zorlu dönemlerde problemlerle başa çıkma, dayanışma, bir araya gelme konusunda becerilerini artırarak geliştirebilirler" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA kanallarında yayınlanan Veli Kuşağı programına katılarak açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle dünya tarihinde daha önce karşılaşılmadık bir dönemin yaşandığını, bu sürecin anne babalar için de zor olduğunu ifade etti.

Programda konuşan Selçuk, "Çocuklar ve anne babalar koronavirüs salgını gibi zorlu dönemlerde problemlerle başa çıkma, dayanışma, bir araya gelme konusunda becerilerini artırarak geliştirebilirler. Çocukların yaşına göre bu durumla baş etme farklılaşıyor ve konuya farklı tepkiler veriyorlar. Problem aynı olmasına rağmen probleme yaklaşım ya da tepkide farklılık söz konusu. Kimi çocuk, değişimi ve değişikliği mücadele fırsatı olarak görürken kimi çocuk da değişimi tehdit olarak algılıyor ve başa çıkmakta zorlanıyor. Böyle bir durumda bizim işin zor taraflarını gördüğümüz gibi iyi taraflarını da görmemiz ve çocuğun mizacına göre konuya nasıl yaklaşacağımız konusunda kafa yormamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

'VELİLERE DÜŞEN, BİR ÖĞRETMEN OLMAK DEĞİL'

Bakan Selçuk, çocukların eğitimine daha fazla yardımcı olabilmek için anne babaların rollerinin de değiştiğini belirterek, "Sizlere düşen şey elbette bir öğretmen olmak değil, onların öğretmeni var ve okullar açıldığında da eğitime öğretime devam edeceğiz. Çocuklar anne babalarını öğretmen rolünde gördüğünde çoğu zaman olumsuz tepki veriyorlar. Anne babanın belki koç, mentor, antrenör gibi olması daha uygun. Antrenör, sporcunun başarılı olması için ortamı hazırlar, düzenler, ihtiyaçları takip eder, gözetir. Aynı şekilde ebeveynlerin de bu iletişimi kurmalarında fayda var. Hiçbir antrenör oyuncusunun yerine maça çıkmaz. Maça oyuncu çıkar, çocuklar da ödevini kendi yapar, dersini kendi çalışır. Anne babaların da desteği ve 'biz buradayız' ifadesi gündemdedir" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS'ÜN RUH SAĞLIĞIYLA İLGİLİ BOYUTU ÇOK ÖNEMLİ'

Bakan Selçuk, koronavirüs salgınının fiziksel sağlığı tehdit ettiğini belirterek, "Fakat fiziksel sağlığın ötesinde Kovid-19'un ruhsal sağlığımızla ilgili bir boyutu var ki bu çok önemli. Bu durumlara dikkat edilmesi, gerekirse bir uzmana danışılmasını önemlidir. Rehber öğretmenlerimizce velilere yönelik psikososyal destek hizmetlerinin başlatılmıştır" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:49 Kaynak: DHA

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