Bakan Selçuk: Veri tabanında kayıtlı engelli sayısı 2 milyon 530 bin 376 - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2020 yılı Temmuz ayı verilerine göre; Ulusal Engelli Veri Tabanında kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısı 2 milyon 530 bin 376'dır" dedi.

Bakan Selçuk, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, '2019 yılı itibari ile doktor raporu ile engelli olduğu tespit edilen kişi sayısı ne kadardır? Ülkemizde engelli türleri kapsamında ilk beş sırayı alan engel çeşidi hangileridir?' şeklindeki soru önergesini yanıtladı. Bakan Selçuk, " Sağlık Bakanlığı'nın yetkili hastanelerinden verilen ve elektronik ortamda veri tabanına aktarılan, Engelli Sağlık Kurulu Raporları ile Bakanlığımız veri tabanında yer alan kayıtlar birleştirilerek, Ulusal Engelli Veri tabanı oluşturulmuştur. Bu çerçevede; 2020 yılının Temmuz ayı verilerine göre Ulusal Engelli Veri Tabanında kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısı 2 milyon 530 bin 376'dır. Bu rakam Engelli Sağlık Kurulu Raporu almak için yetkili hastanelere başvurmamış ve hizmet almak için devletle temasa geçmemiş bireyleri kapsamamaktadır" dedi.

İLK SIRADA SÜREĞEN HASTALIKLAR VE ORTOPEDİ VAR

Bakan Selçuk, Ulusal Engelliler Veri Tabanı kayıtları kapsamında; süreğen hastalıklar, ortopedi, görme, zihinsel ve işitme engelli olduğu doktor raporu ile tespit edilenlerin ilk sıralarda yer aldığını belirtti. Bakan Selçuk, "Bakanlığımıza bağlı 104 resmi bakım merkezimiz ve 277 özel bakım merkezimiz, Sağlık Bakanlığına bağlı ise 4 tanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere toplam 13 tane Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunmaktadır" bilgisini paylaştı.