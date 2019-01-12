Bakan Selçuk Video Konferans ile Derse Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisine mektup gönderen Isparta Kadir Boylu Ortaokulu öğrencilerinin dersine video konferansla katılarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisine mektup gönderen Isparta Kadir Boylu Ortaokulu öğrencilerinin dersine video konferansla katılarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Isparta Kadir Boylu Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuba Özkan, öğrencilerine kültürel değerleri aktarmak için "Büyüklerden Küçüklere Hikayeler" adlı bir proje başlattı. Okulun 6. sınıf öğrencisi Yaşar Özkan'ın, bu proje kapsamında "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile de görüşebiliriz" önerisi üzerine Bakanlığa bir mektup gönderildi.



Gelen mektup üzerine öğrencilerin talebine kayıtsız kalmayan Bakan Selçuk, yoğun programı nedeniyle ziyaretlerine gidemediği öğrencilerin sınıfına, makam odasından video konferansla konuk oldu.



Selçuk'un öğrencilerle gerçekleştirdiği görüşmede, ilk sözü, buluşmanın mimarı Yaşar Özkan aldı. Selçuk'a teşekkür eden Özkan, "Öğretmenimiz bize bu projeyi anlattığında ben sizinle de görüşebileceğimizi söylemiştim, arkadaşlarım da bana gülmüştü. Çok üzülmüş ve sizin bizimle konuşmayacağınızı düşünmüştüm. Sizi gördüğüm ve sizinle konuştuğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Bakan Selçuk da bu buluşmaya aracı olduğu için asıl kendisinin Yaşar'a teşekkür borçlu olduğunu söyleyerek, "Asla hayallerinizi sınırlamayın. Bir şeyin olup olmayacağına önceden karar vermeyin. Önce çabalayın, uğraşın. Olmazsa yeni bir hedefe yönelirsiniz." mesajını iletti.



Sınıftaki yönetici ve öğretmenleri de selamlayan Selçuk, öğretmenlerin öğrencilere olan sevgileri ve başarmak konusunda motivasyonları sayesinde hedeflere ulaşılabileceğinin altını çizdi. Bakan Selçuk, eğitimcilere "Yeter ki çocuklarımızı sınırlamayalım." çağrısı yaptı.



Öğrencilerden Bakan Selçuk'a zor sorular



Öğrenciler, video konferans yöntemiyle yaptıkları görüşmede, Selçuk'a içten ve zor sorular sordu.



Sorular karşısında bazen gülümseyen bazen de duygulanan Selçuk, kendisinden başarı ve mutluluğun kapılarını açacak tek bir anahtar sözcük isteyen Melahat Şişman'a, "Kalbinizden geçen neyse onu yapmaya çalışın." yanıtını verdi.



Başarının, "hayatla uyum içerisinde, insanlara ve insanlığa hizmet ederek, doğayla barış içerisinde yaşayabilmek" olduğunu anlatan Selçuk, şöyle devam etti:



"Kendi hayatıma bakarsam çalışmak, disiplinli olmak ve sevdiğim işlerle meşgul olmak, çok üzerinde durduğum kavramlar. Sevdiğiniz işi yaparsanız hayat boyu çalışmamış olursunuz, o sizin zaten hobinizdir, hem de size para verirler. Popüler olan ya da herkesin yaptığı işi değil de sizin kalbinizden geçen iş neyse onu yapmaya çalışırsanız o zaman başarı ve mutluluk çok daha kolay gelecektir."



"Çift kanatlı olmak istiyorsanız sanat ve sporla da ilgilenin"



Son sınıf öğrencisi Yasin Akkan'ın, "Vatan sevgisi davranışa nasıl yansımalı?" sorusu üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:



"Eğer işinizi dürüst, namuslu, harama bulaşmadan yaparsanız o zaman zaten vatanseversinizdir. Vatanseverlik sadece savaşlarla, şiirlerle ilgili değildir. Sınıfın içinde de vatansever olunur. Eğer bir başkasıyla değil kendinizle yarışırsanız, büyüklere saygı, etrafı temiz tutma konusunda örnek öğrenci olursanız vatanseversinizdir. Yoldan geçen bir taşı kimseye zarar vermesin diye kaldıran kişi de vatanseverdir."



Çocuklara mutlaka bir hobi edinmelerini de öğütleyen Selçuk, "Çift kanatlı olmak istiyorsanız sanat ve sporla da ilgilenin. Notlarınız düşük olur, yüksek olur, çalışırsınız, yükseltirsiniz, değiştirirsiniz ama kişiliği güçlü iyi bir insan olayım derseniz mutlaka sanatla ilgilenin." şeklinde konuştu.



"Çok kitap okuyun" tavsiyesi



Bakan Selçuk, en çok etkilendiği kitabın, pek çok kişi gibi "Küçük Prens" olduğunu, hangi yaşta, kim okursa okusun kitabın farklı etkiler yarattığını söyledi.



"Size tek bir tavsiye verecek olsam, o da 'çok kitap okuyun' olur." diyen Selçuk, üniversite sınavında başarılı olanların da dershaneye giden, çok soru çözen değil, çok okuyanlar olduğunun altını çizdi. Selçuk, çocuklara "Kendi kendinizle yarışın, kitapları ayna karşısında yüksek sesle okuyun. O zaman sessiz bir etkinlik değil hitabetinizi de geliştirecek bir şey yapmış olursunuz." sözleriyle seslendi.



Video konferansla bağlandığı okulun, artık kendi iliyle değil dünyayla yarışmak gibi bir görevi olduğunu belirten Bakan Selçuk, öğrenciler aracılığıyla anne babalarına da selam göndererek, "Ziya Hoca'nın selamı var, bize daha çok kitap alın deyin." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MEB, Ortaokulun Bodrum Katında Yaşanan Skandal Sonrası Harekete Geçti

Berkay'dan Arda'ya Gözdağı: Gözünün İçine Baka Baka Söyleyeceklerim Olacak

Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz

Paris'teki Patlamada Acı Bilanço: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 47 Kişi Yaralandı