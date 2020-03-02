Bakan Selçuk; "YADES'in hayata geçirildiği il sayısı 13'e çıktı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk; 'YADES'in hayata geçirildiği il sayısı 13'e çıktı' - Son Dakika

Bakan Selçuk; "YADES'in hayata geçirildiği il sayısı 13'e çıktı"

10 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yaşlı Destek Programı'nın (YADES) Erzurum ve Diyarbakır'da da uygulanmaya başladığını açıkladı.

Bakan Selçuk;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yaşlı Destek Programı'nın (YADES) Erzurum ve Diyarbakır'da da uygulanmaya başladığını açıkladı.


Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon olmak üzere daha önce 11 ilde yürütülen YADES programının Diyarbakır ve Erzurum'un da dahil edilmesiyle toplam 13 ilde uygulanmaya başladığını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlığımızın başlattığı Yaşlı Destek Programı ile yaşlılarımızın korunması ve desteklenmesini sağlıyoruz. Sosyal bakıma ihtiyacı olan yaşlılarımızın yaşadıkları mekanlarda bakımlarını yaparak, hayatlarını kolaylaştırıyoruz. YADES kapsamında bugüne kadar toplamda 62 bin 400 yaşlımıza sosyal hizmet desteği verdik" diye konuştu.


"YADES'i ülke geneline yaygınlaştırma yönelik çalışmalara hız vereceğiz"


Öncelikli olarak evde yalnız ya da eşi veya bir yakını ile yaşayan, evde bakım ve sosyal destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılara destek verdiklerini belirten Selçuk; "Psikososyal destek hizmetleri, evde teknik destek hizmetleri, sosyal- kültürel faaliyetler, eğitimler ve kurs hizmetleri gibi birçok alanda yaşlılarımızı desteklemeye, YADES'i ülke geneline yaygınlaştırma yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.


Büyükşehir Belediyelerinin YADES kapsamında yürüttüğü örnek çalışmalar


YADES kapsamında belediyeler yaşlılara örnek hizmetler de sunuyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi YADES kapsamında yürüttüğü "Manevi Evlat" projesi ile bakıma ihtiyaç duyan yaşlıları evlerine kurulan elektronik sistemle izliyor. Yaşlının tek bir tuşla evinin temizlenmesi, her türlü kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor. Bununla birlikte teknolojik destekli akıllı cihazlarla yaşlıların akıllı ilaç kullanımı, şeker ölçümleri, tansiyon ve kalp atışları kontrol edilerek online şekilde merkeze ileterek, yaşlının hizmet alması sağlanıyor. Yaşlının ev içinde düşmesi ya da kaza geçirmesi gibi durumlarda da sinyal veren cihaz sayesinde yaşlıların evine destek ekipleri yönlendiriliyor.


Gaziantep'de de YADES kapsamında Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi (Moral Evi) ile alzheimer hastalarına gündüz hizmeti veriliyor. Bu hizmetle hastalığın ilerleme hızı yavaşlatılarak yaşlıların daha aktif bir yaşam sürmelerine destek olunuyor. Verilen hizmetle sadece alzheimer hastalarına değil aynı zamanda yakınlarına da destek sağlanıyor. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:14 Kaynak: İHA
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