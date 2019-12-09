Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Yaklaşık 8 milyar nüfusa sahip dünyamızın yüzde dokuzu 65 yaşın üzerinde"
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Yaklaşık 8 milyar nüfusa sahip dünyamızın yüzde dokuzu 65 yaşın üzerinde' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Yaklaşık 8 milyar nüfusa sahip dünyamızın yüzde dokuzu 65 yaşın üzerinde"

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması

İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı.

Bakan Selçuk: Yaklaşık 8 milyar nüfusa sahip dünyamızın yüzde dokuzu 65 yaşın üzerinde

Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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