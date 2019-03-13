Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Yaklaşım Olarak Asla Karşılaştırma Bakış Açımız Yok"

Bakan Selçuk: "Yaklaşım Olarak Asla Karşılaştırma Bakış Açımız Yok"

31 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, Okul Profili Değerlendirme Çalışması Tanıtım Programı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, Okul Profili Değerlendirme Çalışması Tanıtım Programı'na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:23 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Güncel
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