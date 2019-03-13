Bakan Selçuk: "Yaklaşım Olarak Asla Karşılaştırma Bakış Açımız Yok"
31 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, Okul Profili Değerlendirme Çalışması Tanıtım Programı'na katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, Okul Profili Değerlendirme Çalışması Tanıtım Programı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:23 Kaynak: AA
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