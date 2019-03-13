Bakan Selçuk: "Yaklaşım Olarak Asla Karşılaştırma Bakış Açımız Yok"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, Okul Profili Değerlendirme Çalışması Tanıtım Programı'na katıldı.

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