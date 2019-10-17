Bakan Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek (2)

SURUÇ'U ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini ziyaretinin ardından sınır hattındaki Suruç ilçesine geçerek, öğrencilerle bir araya geldi. 'Kodlama Haftası' kapsamında Sanat Sokağı'nda öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyen Bakan Selçuk'a, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş eşlik etti. Bakan Selçuk, öğrencilerle sohbet ederek, yaptıkları çalışmalar ve uygulamaları hakkında bilgi aldı.

ÖĞRENCİLERDEN HAREKATA DESTEK

Suruç'ta yaşayan Ebru Aslan, askerlere destek amacıyla 'Kodlama Haftası' kapsamında ' Barış Pınarı Harekatı 'nı tema olarak belirledi. Aslan, köylerinde bilgisayar olmadığı için bilgisayarsız kodlama yaptığını belirterek, "'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Buradan tüm askerlerimize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Onları destekliyoruz. Yaptığım bilgisayarsız kodlama. Köyümüzde bilgisayar olmadığı için böyle bir şey yaptık" diye konuştu.

Suruç'ta öğretmenlik yapan Müslüm Can ise "Amacımız, burada, okullarda gerçekleştirmiş olduğumuz örnek uygulamaları Suruç halkına sunabilmek. Onlarla okul- veli ilişkisini daha da güçlendirmek. 'Barış Pınarı Harekatı'ndan önce başlatmış olduğumuz bir etkinlik. Uluslararası gerçekleşen 'eTwinning' platformu mevcuttu. Biz de oradaki kod etkinliğini 72 okulumuzda gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz Mehmetçiklerimize destek ve moral olması açısından genellikle kodlamalarında 'Barış Pınarı Harekatı'nı sembol olarak belirlediler" dedi.

Bakan Selçuk, daha sonra Suruç'tan Birecik ilçesine hareket etti.

Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Can EROK/SURUÇ (Şanlıurfa),