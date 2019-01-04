Bakan Selçuk: Yapılandırmada Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Uzatıldı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "GSS ve SGK prim borçlarını yapılandıranların son ödeme tarihi 28 Şubat'a uzatıldı" dedi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "GSS ve SGK prim borçlarını yapılandıranların son ödeme tarihi 28 Şubat'a uzatıldı" dedi.



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 7143 sayılı kanuna göre SGK'ya olan sigorta prim borçlarını yapılandırmak için müracaat ettiği halde peşin ödeme veya borç taksitlerini süresinde ödeyemeyen ve bu nedenle yapılandırmaları bozulanlara, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma haklarının devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, yapılandırmadan faydalanan işverenlerin istihdam teşviklerinden ve sağlık hizmetinden de yararlanmaya devam edeceklerini bildirdi.



Borçların yapılandırılmasıyla kanun gereği uygulanan gecikme zammı ve cezası yerine, Yİ-ÜFE'ye göre güncellenen borcun peşin veya 2 ayda bir taksitler halinde ödenebildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, yapılandırmanın bozulmasına sebep olan süresinde ödenememiş taksit/peşin ödeme tutarlarının geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat'a kadar ödenebileceğini açıkladı.



Bakan Selçuk ayrıca, 2018 Aralık ve 2019 Ocak aylarında ödenecek taksitler ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken GSS prim borçlarının da gecikme zammı ve cezası veya geç ödeme zammı uygulanmaksızın Şubat sonunda ödenebileceğini kaydetti.



'BORCU YOKTUR BELGESİ ALAN, İSTİHDAM TEŞVİKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK'



Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını belirten Bakan Selçuk, "Yapılandırma haklarını devam ettiren işverenlerimiz, 'Borcu yoktur' belgesi alabilecek, istihdam teşviklerinden yararlanabilecekler" dedi.



Bağ-Kur'lu sigortalıların hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmalarını devam ettirerek, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabileceklerini belirten Bakan Selçuk, hem Bağ-Kur'lu hem de genel sağlık sigortalılarının yapılandırma kapsamına giren borçları dışında 60 günü geçmeyen prim borçlarının bulunmaması kaydıyla, bu tarihe kadar borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerini vurguladı. Bakan Selçuk, "Teşviklerimiz ve düzenlemelerimiz ile işverenimizin istihdam gücünün destekçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



- Ankara

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