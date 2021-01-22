"Birlikte 23 Gün" ile yarıyıl tatilinin her gününe özel etkinlik - Son Dakika

"Birlikte 23 Gün" ile yarıyıl tatilinin her gününe özel etkinlik

22.01.2021 11:52

"Birlikte 23 Gün" ile yarıyıl tatilinin her gününe özel etkinlik Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her ilden bir ilkokul, bir ortaokul ve bir lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen video konferansta yarıyıl tatili zilini çaldı.

"Birlikte 23 Gün" ile yarıyıl tatilinin her gününe özel etkinlik

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her ilden bir ilkokul, bir ortaokul ve bir lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen video konferansta yarıyıl tatili zilini çaldı. Birinci dönemin değerlendirmesini yapan Bakan Selçuk, öğrencilerden aylardır çok vakit geçirdikleri ekran karşısından bu tatilde biraz uzak kalmalarını istedi. Selçuk, öğrencilere eğlenceli vakit geçirmek için yeni bir öneri sunarak farklı sınıf düzeylerine uygun hazırlanan her güne özel bir etkinliğin yer aldığı "Birlikte 23 Gün" çalışmasını tanıttı.

2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemi tamamlanırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin her yerindeki öğrencilerle dijital ortamda buluştu. 81 ilden birer ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı video konferansta öğrencilerle sohbet eden Bakan Selçuk, birinci döneme ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

Salgın nedeniyle eğitim, iş hayatı ve alışveriş gibi birçok şeyin dijital ortama taşındığı bir dönem yaşandığına dikkati çeken Ziya Öğretmen'in öğrencilere bir önerisi vardı, "Lütfen, bu tatilde ekrandan biraz uzak kalın." dedi. Bunun için yapılan hazırlığı şu sözlerle anlattı:

"Size ekrandan uzak kalın diyoruz ama sözü burada bırakmıyoruz. 'Onun yerine ne yapalım?' sorunuza cevap vermek için çok seveceğinizi umduğumuz bir hazırlık yaptık. 23 gün olan yarıyıl tatili süresince her güne özel ve birbirinden eğlenceli etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırladık."

İlk ve ortaokul öğrencilerinin karnelerinin hayırlı olmasını dileyen Selçuk, "Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin tatilde güzel bir dinlenme dönemi yaşamalarını temenni ediyorum. Bizler bu dönemde de birbirimizle irtibatı kesmeyeceğiz. Buradan tüm çocuklarımıza sevgilerimi, öğretmenlerimize, velilerimize teşekkürlerimi özellikle iletiyorum." diye konuştu.

Birlikte 23 Gün'de neler var?

"Birlikte 23 Gün" tatil etkinlikleri içeriğinde öğrencilerin harf, sayı, renk gibi farklı kavramlara farklı açıdan bakmalarını sağlayan "Resfebe" bölümü; Türk ve Dünya bilimi ve sanatı alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan şahsiyetlerin tanıtıldığı "Kim O" bölümü; bulmaca, sudoku, oyun, günün deneyi ve öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimi için hikaye tamamlama etkinliklerinin bulunduğu bölümler yer alıyor.

"Birlikte 23 Gün" tatil etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin tatil süreçlerini eğitim öğretim çerçevesinde planlamayı hedefleyerek öğrencilerin süreç içinde derslere olan tutum ve davranışlarındaki olumlu ivmenin süreklilik arz etmesi için sunuldu.

"Birlikte 23 Gün" etkinlikleri takvimi http://birlikte23gun.meb.gov.tr/index2.html adresinde erişime açıldı.

Birlikte 23 Gün ile yarıyıl tatilinin her gününe özel etkinlik
Birlikte 23 Gün ile yarıyıl tatilinin her gününe özel etkinlik
Birlikte 23 Gün ile yarıyıl tatilinin her gününe özel etkinlik
Birlikte 23 Gün ile yarıyıl tatilinin her gününe özel etkinlik

Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Birlikte 23 Gün' ile yarıyıl tatilinin her gününe özel etkinlik - Son Dakika


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