Son Dakika › Güncel › Bakan Selçuk, yeni desteğin halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazdaki 1000 liralık destekten... - Son Dakika
Bakan Selçuk, yeni desteğin halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazdaki 1000 liralık destekten...
27 dakika önce
Bakan Selçuk, yeni desteğin halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazdaki 1000 liralık destekten faydalanmamış hanelere verileceğini bildirdi.
Bakan Selçuk, yeni desteğin halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazdaki 1000 liralık destekten faydalanmamış hanelere verileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:26 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık