Bakan Selçuk, Yeni İstihdam Teşvikini Açıkladı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , işverenlerin Mayıs ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra porsonelin ücretini de devlet olarak karşılayacaklarını söyledi. Bakan Selçuk , "Eğer şartları sağlanırsa, izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Bu yeni teşvik ile devletimiz; vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanını arttırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bugüne kadar görülmemiş bir istihdam teşviki sunuyor" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Ticaret Odası 'nda (ATO) düzenlenen 'İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Ankara'nın istihdamdaki yerinin önemine değinen Bakan Selçuk, başkentte aktif sigortalı kişi sayısının 2 milyonu aştığını kaydetti. Bakan Selçuk, Ankara'daki istihdam imkanlarının artırılmasında bugüne kadar verilen yaklaşık 340 bin işyerine 9 milyar liralık teşvik ve desteklerin payının büyük olduğunu vurgulayarak, Ankara'nın istihdamın şehri olacağını söyledi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ekonomideki başarının en büyük göstergelerinden birinin 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatın 170 milyar dolara ulaşması olduğunu bildirdi. 'İş Yapma Kolaylığı' bakımından, dünyada 190 ülke arasından Türkiye 'nin 43'üncü sıraya kadar yükseldiğini kaydeden Bakan Selçuk "2002 yılında ülke genelinde 727 bin olan sigortalı çalıştıran işyeri sayımız 1,9 milyona; aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 23 milyona yükseldi. Bu son 15 senenin en iyi seviyesi. Türkiye'de iş yapmak her gün kolaylaşıyor" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığın 18 ayrı teşvik ve destek uygulamasıyla 1,7 milyona yakın işveren, 11 milyondan fazla sigortalıya destek verdiğini bildirerek şöyle konuştu:"İşverenlerimizin Mayıs ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartları sağlanırsa, izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Bu yeni teşvik ile devletimiz; vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanını arttırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bugüne kadar görülmemiş bir istihdam teşviki sunuyor. Dolayısıyla devletin tüm imkanlarını seferber ederek oluşturduğumuz teşvik paketleri karşısında, işverenlerimizin de istihdamı en üst düzeyde arttırarak yerli alımlardan bahsettik, katkı vermesi milli duruşlarının bir göstergesi olacaktır. Yeni teşvikin yanı sıra; mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini 12 ay boyunca karşılıyoruz."Ayrıca 2016'da başlattıkları asgari ücret desteğini bu yıl da devam ettirdiklerini vurgulayan Bakan Selçuk, "Geçtiğimiz yıl 9 ay olarak uygulan desteğin süresini bu yıl 12 aya çıkardık. 500 ve üzeri çalışanı olan işyerlerine 101 lira, 500'ün altında çalışanı olan işyerlerine ise 150 lira asgari ücret desteği veriyoruz. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine; işverenlerimizin geçici süreli çalışma sürelerini azaltmaları durumunda da başvurmalarına imkan tanıdık. Kısa sürede geri dönüş yapıp, rekora da imza atıyoruz. Geçici süreleri azaltmaları durumunda da başvuru imkanı sunuyoruz. İşyerinde geçici olarak faaliyetin azaltıldığı veya durdurulduğu dönemde, işçilere çalıştırılmadıkları süre için 3 ay süreyle yapılan ödemedir. Bu süre 6 aya kadar uzatılabilmektedir" dedi.Bakan Selçuk, tüm teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayısının gün geçtikçe daha da arttığını belirterek, "Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bu yana işverenlerimize 149 milyar TL'lik destek sağladık. Türkiye istihdamı destekleyerek büyüyecek. Ankara başkent olarak 2019 istihdam seferberliğinde öncü kentlerden biri olacak" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması-Toplantı salonundan detayKJ: Haber: Nursima ÖZONUR- Kamera: Muhammet BAYRAM/ ANKARA,ÇEKİM NOTU: 'aile bakanı ATO toplantı'koduyla geçildi